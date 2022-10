Putin | non mi pento | non incontrerò Biden In Ucraina notte di droni su Zaporizhzhia

(Di sabato 15 ottobre 2022) - Il presidente russo chiude ogni spiraglio di dialogo, poi avverte la Nato: 'L'invio di truppe provocherebbe una catastrofe'. Per Kiev nuove armi in arrivo dagli Usa

Agenzia ANSA

- Il presidente russo chiude ogni spiraglio di dialogo, poi avverte la Nato: 'L'invio di truppe provocherebbe una catastrofe'. Per Kiev nuove armi in arrivo dagli Usa... e nel chiedere aiuto al Cremlino ha sottolineato: "Noi sappiamo che la Russiaabbandona i suoi". La preghiera è stata esaudita: Mosca evacuerà Kherson e il Cremlino è al punto di partenza, sia ... Altri 725 milioni di aiuti militari Usa all'Ucraina - Mondo Il presidente russo chiude ogni spiraglio di dialogo, poi avverte la Nato: "L'invio di truppe provocherebbe una catastrofe". Per Kiev nuove armi in arrivo dagli Usa ...Durante il colloquio ad Astana, il presidente russo Vladimir Putin e il leader turco Erdogan avrebbero dovuto discutere la proposte della Turchia sui piani di pace per la guerra allo zar. Questo però ...