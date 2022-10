Protesta degli studenti La preside nel mirino ' Ha chiesto al bidello di pulirle l' auto'

Brescia, la dirigente scolastica nega l'episodio: 'Si è offerto lui'. Assemblea infuocata, i ragazzi in coro: 'Siamo tutti ...Nella ripresa sussulto di orgoglioscozzesi che accorciano con Humprhys ma Gonzalez segna la sua personale doppietta su rigore e chiude il match sul 5 - 1. Al via da segnalare ladella ...Brescia, la dirigente scolastica nega l’episodio: "Si è offerto lui". Assemblea infuocata, i ragazzi in coro: "Siamo tutti Gerardo" ...(LaPresse) - Clamoroso gesto di protesta Burak Erbay, deputato dell'opposizione turca del Chp (Partito popolare repubblicano). Il parlamentare ha spaccato il suo telefono con un martello per denunciar ...