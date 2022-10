Programmi TV di stasera | sabato 15 ottobre 2022 Su Rete 4 la prima tv del film Ordinary Love

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 15 ottobre 2022)- Liam Neeson e Lesley Manville Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Talent Show. Dopo una partenza “scoppiettante” si torna in pista con Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli, e alla giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per dare voce al popolo da casa, a bordo pista ci sono i volti dell’antigiuria, composta da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. A loro il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Immancabile il custode del tesoretto, Alberto Matano; per conquistarlo scenderà in pista uno degli attori più apprezzati, Massimiliano Gallo. Queste le coppie in pista, ognisera: Iva Zanicchi – Samuel Peron; Paola Barale – Roly Maden; Marta Flavi – Simone Arena; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; ...