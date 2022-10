Probabili formazioni Genoa-Spal | sedicesimi Coppa Italia 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ledi, match deidi. Le due squadre cercano il pass per il prossimo turno: ad attendere uno tra Blessin e De Rossi c’è la Roma di Josè Mourinho all’Olimpico e soprattutto per l’ex capitano giallorosso questa sfida riveste un significato naturalmente speciale. Fischio d’inizio alle 18:00 di martedì 18 ottobre nella cornice dello stadio Ferraris. Grande attesa per questa sfida che potrà essere seguita su1 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Le(4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Dragusin, Bani, Pajac; Strootman, Frendrup, Yalçin; Aramu, Portanova; Coda Ballottaggi: ...