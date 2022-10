Premier League | il Wolverhampton pensa ad un ritorno

(Di sabato 15 ottobre 2022) Inc’è una squadra in cerca del suo nuovo allenatore, ovvero ilche ha esonerato Bruno Lage qualche settimana fa. Dopo il clamoroso rifiuto di Lopetegui, che per problemi di natura familiare ha deciso di non accettare la proposta del club inglese, sono ripartiti i dialoghi con una vecchia conoscenza del club giallonero. Secondo quanto riporta Sky Sport Uk, la dirigenza del club inglese avrebbe ripreso i contatti con l’ex allenatore portoghese Nuno Espirto Santo, che aveva lasciato la squadra poco più di un anno e mezzo fa per accasarsi al Tottenham. Nuno Espirito Santo Quello del portoghese potrebbe essere un gradito, visto l’ottimo ricordo che ha lasciato durante la sua militanza sulla panchina dei Wolves. Fabrizio Cocchiarone

Sky Sport

