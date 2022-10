Portualità | investimenti e riforme del Pnnr | martedì 18 presentazione online del Rapporto Mims

Leggi su ildenaro

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili presenterà ilsu "Glie ledel Pnrr per la" durante un eventoche si terrà il 18 ottobre dalle 11:30 alle 12:30, al quale parteciperà il Ministro Enrico Giovannini. Dopo l'illustrazione del, che descrive gli interventi delprevisti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e dal Piano Nazionale Complementare (Pnc) per lo sviluppo del sistema portuale e della logistica, nonché leper il settore realizzate o avviate, seguirà il dibattito con i principali stakeholder.