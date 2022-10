Politica ultime notizie Meloni | «Clima di odio contro La Russa» Letta | maggioranza non in grado di governare

Conte: 'Vigileremo se ci sarà unareazionaria'. Per Calenda la maggioranza 'è già finita'... deve saper produrre "un surplus di senso" nel segno di "una trascendenza laica del potere", in cui l'autoritàpossa stabilire quali siano le cosedell'esistenza dei cittadini. Queste ...La leader di FdI lancia l'appello dopo le scritte di minacce al presidente del Senato, La Russa, alla Garbatella: "Il nostro impegno sarà per unire la Nazione, non per dividerla come sta tentando di f ...Politicamente sembra sempre più debole e il licenziamento del suo ministro dell'Economia non ha migliorato le cose: ma sostituirla come prima ministra non è una cosa facile ...