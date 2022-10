Pin Bike | l’iniziativa di Bergamo e la sensibilizzazione ambientale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 15 ottobre 2022) Questo mese il comune diha lanciato una nuova iniziativa per favorire l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti verso la scuola e il lavoro diminuendo l’inquinamentoe migliorando la vivibilità cittadina. Si premia chi va in bici con un voucher da spendere nei negozi locali. Non è pero la sola iniziativa per migliorare l’impattodi questo periodo. Ad esempio, In città come Viareggio e Salerno si è svolta la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini” contro la dispersione nell’ambiente di mozziconi di sigaretta e di altri oggetti inquinanti Pine l’impattoPin, fonte ecodi.itCirca il 60% degli europei è più sensibile alle problematiche ambientali grazie anche all’attivismo. Una ...