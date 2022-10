Per Fontana scomodano Tatarella Bestiario di Governo senza freni

(Di sabato 15 ottobre 2022) Avete visto? Può sempre andare peggio di così. Abbiamo anche il nuovo presidente della Camera. Eccoci al nostro quotidianodi. IL TEMA DI SILVIO “Giorgia Meloni. Un comportamento 1. supponente 2. prepotente 3. arrogante 4. offensivo. Nessuna disponibilità al cambiamento. È una con cui non si può andare d’accordo”. A scriverlo, su un foglio di carta intestata “Villa San Martino”, è stato Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia, in quella che è stata la sua giornata forse più nera – quella di ieri – con l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato, avvenutai voti forzisti, e il no di Meloni a un ruolo diper Licia Ronzulli, che del Cavaliere è fedelissima collaboratrice. Il neo presidente del Senato La Russa invita Berlusconi a dire che “è un fake” ma non gli risponde ...

si è sprecata ogni sorta di definizione: omofobo (come recitava ieri lo striscione esposto in aula da alcuni parlamentari del Pd), sovranista, retrogrado, con simpatiei neo - nazi ...' La ricchezza dell'Europa e dell'Italia sta proprio nella diversità ', ha dettonel suo discorso di insediamento. La Camera dei deputati tornerà a riunirsi mercoledì 19 ottobrel'..."Da ieri ricevo tantissimi messaggi di mamme, papà e giovani che si chiedono con preoccupazione cosa sarà dei loro - pochi - diritti se già dal primo giorno di legislatura la seconda e la terza carica ...