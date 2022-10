Pedopornografia | abusi e riprese alla figlia di 2 anni | arrestato

(Di sabato 15 ottobre 2022) La polizia postale di Milano e Roma haun trentatreenne romano per violenza sessuale aggravata ai ddella propria, nonché per detenzione, produzione e cessione di materiale ...

Glisulla figlia di nemmeno due anni avvenivano a casa ed erano sistematicamente ripresi con ...investigatori milanesi con il supporto del Centro Nazionale per il Contrasto della...L'arresto è avvenuto al termine di una perquisizione domiciliare e informatica eseguita dagli investigatori milanesi con il supporto del Centro Nazionale per il Contrasto dellaOnline ...Roma, 15 ott. (askanews) - La polizia postale di Milano e Roma ha arrestato un trentatreenne romano per violenza sessuale aggravata ai danni ...Abusi sulla figlioletta di 2 anni. Una bimba piccolissima, che ha visto la propria intimità violata proprio da chi avrebbe dovuto ...