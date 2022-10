(Di sabato 15 ottobre 2022) Si spengono i riflettori alla Wurth Arena di-Neumarkt, impianto sportivo che ha ospitato questo fine settimana l’ultima tappa del circuito ISU-2023 di, evento che ha definito in maniera ufficiale le qualificazioni per le Finali che si svolgeranno a Torino dall’8 all’11 dicembre. Fortunatamente non hanno tradito le aspettative le atlete della specialità individuale femminile, gara che ha visto imporsi la giapponese Hana; il talento di Mie Hamada, al secondo posto nel segmento più corto, ha sbaragliato la concorrenza sciorinando un libero per palati fini, realizzando un elemento importante come il triplo axel insieme ad altri sette tripli. Dimostrando assoluta superiorità anche nelle components, ...

OA Sport

Mi piaceva, e mi piace ancora, un sacco stare sulla neve, ma adoravo anche il. Sono arrivata a fare due gare delle due discipline nello stesso giorno'. Paradossalmente anche il ...Come da pronostico nella danza, orfana dei favoritissimi Guignard - Fabbri, a posizionarsi al comando sono stati i canadesi Marjorie Lajoie - Zachary Lagha , unici del lotto ad aver scavalcato oltre ... Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Egna 2022: Yoshida vince in rimonta, Broussard beffa Nakamura L’Hc Castiglione hockey ha presentato, al ristorante pizzeria La Scaletta in via Montebello, le sue squadre: la serie A2, serie B, under 19, under 15, under 13 e tutto il settore del pattinaggio artis ...CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - E'alle porte la stagione agonistica dell’Hockey Club Castiglione: in pista la serie A2, serie B, under 19, under 15 e under ...