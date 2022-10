Parole al miele di Spalletti | “Ho visto cose bellissime | sarebbe bello continuare a farlo”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ha parlato quest’oggi in conferenza stampa, Luciano, alla vigilia del match contro il Bologna. Appuntamento al Diego Armando Maradona domani, alle ore 18, per la decima giornata di campionato. Si prospetta una gara davvero difficile per gli azzurri: la squadra emiliana da quando ha cambiato tecnico, ha conquistato un solo punto nelle ultime tre partite, ed ora si ritrova soltanto a due punti dalla zona retrocessione. Il Napoli dall’altra parte, invece, spinto dall’entusiasmo di questo grande inizio di stagione, dovrà fare una grande prova per conquistare la vittoria dinnanzi al proprio pubblico. Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Nello specifico, il tecnico degli azzurri ha parlato proprio delle qualità di questo Napoli, soffermandosi su una in particolare. Di seguito le sue: “Qualità più importante del ...