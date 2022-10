Paris Saint-Germain – Marsiglia | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 15 ottobre 2022) Sullo sfondo del perenne dramma legato a Kylian Mbappe, ilaccoglie ilal Parco dei Principi per la 103esima puntata di Le Classique domenica 16 ottobre. I parigini restano in testa alla classifica della Ligue 1 nonostante il pareggio per 0-0 con il Reims della scorsa settimana, mentre la squadra di Igor Tudor è scivolata al terzo posto dopo la sconfitta shock per 2-1 con l’Ajaccio. Il calcio di inizio diè previsto alle 20:45 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreNon passa quasi mese che nuove ...