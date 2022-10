Paolo Bonolis | la rabbia per la malattia della figlia Silvia | “Quello che è successo è successo | però a me fa male Potrò essere ancora un po’ incazzato per ‘sto fatto?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) È unineditoche si racconta sulle pagine del CorriereSera in occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo “Notte Fonda”. Dismessi per un momento i panni del mattatatore che l’hanno reso celebre e amato in tv, il popolare conduttore ha parlato di uno degli aspetti più intimisua vita privata, la. La primogenita sua e di Sonia Bruganelli, oggi diciannovenne, ha avuto infatti un’ipossia durante un intervento a cui fu sottoposta da neonata e questo ha compromesso parte delle capacità motorie e cerebrali. “Sono piccole rabbie che uno conserva. Non sono felice di questa cosa. Sono felicissimo di, felicissimo di come è sempre allegra, le voglio un bene ...