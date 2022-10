Paola Egonu | lo sfogo in lacrime | «Mi hanno chiesto se sono italiana È la mia ultima partita in Nazionale» – Il video

(Di sabato 15 ottobre 2022) C’è tensione negli spogliatoi dell’Italvolley femminile. Dopo la sconfitta contro il Brasile, che ha sbarrato la strada all’accesso alla finale dei Mondiali di Olanda e Polonia alle Azzurre, il clima nello spogliatoio si è sempre fatto più teso. Lafemminile di pallavolo sta passando un periodo travagliato, inutile negarlo, malgrado la vittoria agli Europei e la vittoria della Nations League. Non è bastato il successo contro gli Stati Uniti e la vittoria del bronzo mondiale a placare il “non detto”. Ma a parlareledella 23enneOgechiche, subito dopo il termine del match contro le statunitensi, si è sfogata a bordo campo con il suo procuratore Marco Raguzzoni: «Basta, basta, basta. Non puoi capire, non puoi capirmi, è stancante. Mi...

