Paola Egonu | “Continuerò con l’Italia? Vedremo la prossima estate Senza le mie compagne…” Le nuove dichiarazioni

(Di sabato 15 ottobre 2022)è scoppiata letteralmente in lacrime al termine della finale per il terzo posto ai Mondiali, vinta dalcon uno schiacciante 3-0 sugli USA. L’opposto si è sfogata con il suo agente e le sue parole stanno tenendo banco in queste ore: “Non puoi capire, è diventato stancante. Mi hanno chiesto se sono italiana. Questa è la mia ultima partita (in Nazionale, n.d.r.). Sono stanca“.si è poi presentata ai microfoni della Rai e ha precisato: “Sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla Nazionale, non dico però di lasciarla“. Una parziale revisione dello sfogo al network pubblico, successivamente l’opposto si è sbottonata un po’ di più ai microfoni federali: “Bellissimo condividere questo con le compagne e lo staff, per tutto il percorso fatto. Sono fiera e grata ...

Volley, le lacrime di: "È la mia ultima partita in Nazionale. Mi hanno chiesto perché sono italiana" "Mi hanno chiesto anche se fossi italianaquesta è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi ...'Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana'.in lacrime. La stella della Nazionale femminile di pallavolo, bronzo ai Mondiali in Olanda, si sfoga a bordocampo. Un video diffuso sui social mostra l'azzurra in lacrime. 'Non puoi capire,..."Non puoi capire, non puoi capire. Mi hanno chiesto perché sono italiana... Questa è l'ultima partita con la Nazionale". E' lo sfogo di Paola Egonu, in lacrime dopo il bronzo mondiale: il video, con l ...ROMA. "Non puoi capire, non puoi capire. Mi hanno chiesto perché sono italiana... Questa è l'ultima partita con la Nazionale". E' lo sfogo di Paola Egonu in lacrime dopo il bronzo mondiale vinto nella ...