Panatta | «In tv il calcio viene trattato in modo ecumenico Sembra che non si possa dire niente»

(Di sabato 15 ottobre 2022) Su La Repubblica un’intervista ad Adriano. Da domenica pomeriggio su Rai 2 sarà protagonista con Paola Ferrari di Domenica dribbling. Com’è la nuova vita in tv? «Mi diverto a fare televisione se mi fanno fare me stesso. Mai avuto un copione, ho sempre lavorato improvvisando. Mi piace intervenire sul momento, peruna cosa spero intelligente». Segue i programmi sportivi? «Non mi entusiasmano molto. Il, secondo il mio punto di vista,inun po’che non si». Sarà perché i tifosi sono suscettibili? «Se si incavolano si incavolano, tanto si arrabbierebbero lo stesso. Nella maggior parte delle interviste i calciatori dicono: dobbiamo ...

Secolo d'Italia

La nuova trasmissione debutta domenica prossima dalle 16 alle 18 con la conduzione di Simona Rolandi, Tommaso Mecarozzi, Paola Ferrari e Adriano. Ilin TV, in chiaro e nei salotti degli italiani: domenica prossima su Rai 2 debutta infatti "Domenica Dribbling", nuova trasmissione sportiva dove a fare gli onori di casa sono due ...Il Sindaco Salvatore Cappiello : ' E' un onore per la nostra Città poter ospitare questa manifestazione e quattro Campioni dello sport mondiale:per il tennis, Graziani per il, ... Il colpo da maestro di Adriano Panatta: "Io antifascista Certo, ma anche anticomunista" "Un campione per amico": 700 bambini delle scuole di Bergamo in festa sul Sentierone a seguire le 'lezioni' di Panatta, Graziani, Castrogiovanni e Lucchetta ...Ha fatto tappa in città la settima tappa del tour «Un campione per amico» promossa da Banca Generali che unisce la diffusione della cultura sportiva a quella finanziaria ...