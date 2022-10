Pallavolo | Mondiali | Usa ko 3-0 e le azzurre vincono la medaglia di bronzo

(Di sabato 15 ottobre 2022) Apeldoorn, 15 ott. - (Adnkronos) - L'Italia vince ladiai campionati del mondo di. Alla Omnisport Arena di Apeldoorn lesconfiggono nella finalina gli Stati Uniti, oro ai Giochi di Tokyo, con il punteggio di 3-0 con parziali di 25-20, 25-15, 27-25. Alle 20 la finale per l'oro tra le campionesse in carica della Serbia e il Brasile.

Finale per il terzo e quarto posto, il video delle battute vincenti che ci consegnano il secondo ...I nostri sono stati risultati importanti che ci confermano nell' élite della pallavolo internazionale. Voglio precisare sin da subito che non abbiamo in agenda alcuna sostituzione del Commissario ... L'Italia vince la medaglia di bronzo ai Mondiali di Pallavolo - La diretta streaming di Italia - Stati Uniti L'Italvolley supera gli USA nella finalina per il terzo posto: splendido bronzo per le azzurre di Mazzanti ai Mondiali di pallavolo femminile ...