Pallavolo | Mondiali | Usa ko 3-0 e le azzurre vincono la medaglia di bronzo 2

(Di sabato 15 ottobre 2022) (Adnkronos) - Iliridato rappresenta la terzaassoluta ottenuta dalla nazionale femminile azzurra in un mondiale dopo l'oro 2002 (Berlino) e l'Argento 2018 (Yokohama). Ladi oggi si aggiunge alla vittoria della Volleyball Nations League ottenuta a luglio, confermando ancora una volta l'ottimo cammino intrapreso dalle ragazze di Mazzanti nelle ultime stagioni. Come formazione iniziale il ct ha schierato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Lubian e Danesi, libero De Gennaro. Nel primo set lehanno avuto qualche difficoltà iniziale e gli Stati Uniti si sono portati al comando (9-13). Con il passare del gioco il muro tricolore ha preso le misure alle attaccanti avversarie, mentre le americane hanno fatto fatica a replicare (15-14). Un'ottima Paola ...

Finale per il terzo e quarto posto, il video delle battute vincenti che ci consegnano il secondo ...I nostri sono stati risultati importanti che ci confermano nell' élite dellainternazionale. L'Italvolley supera gli USA nella finalina per il terzo posto: splendido bronzo per le azzurre di Mazzanti ai Mondiali di pallavolo femminile ...