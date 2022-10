Pallavolo | lo sfogo di Paola Egonu a bordo campo | “Mi hanno chiesto perché fossi italiana Questa è la mia ultima partita in Nazionale…”

RaiNews

Paola Egonu è uno dei simboli della nazionale italiana di. Durante la finale per il terzo e quarto posto tutti hanno notato che sul suo volto non ... con un vero e propriodella ...Almeno per due ore, fino a quando l'ex ministro Giancarlo Giorgetti non ha infranto la magia, rivolgendosi con una battuta a Mauro Berruto, ex ct della nazionale dieletto con il Pd: "... L'Italia vince la medaglia di bronzo ai Mondiali di Pallavolo - Lo sfogo di Egonu dopo il bronzo: "Mi hanno chiesto perché sono italiana. E' l'ultima partita che faccio con la Nazionale" - Lo sfogo di Egonu dopo il bronzo: "Mi hanno chiesto perché sono italiana. E' In un video le lacrime della giocatrice: “Non puoi capire, è stancante. Questa è la mia ultima partita con la Nazionale” ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...