Palermo-Pisa | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 15 ottobre 2022)in campo oggi alle ore 14:00 allo stadio Renzo Barbera di, match valido per la nona giornata del campionato diB 2022/2023. La squadra di mister Eugenio Corini cerca il riscatto dopo il recente trend negativo e la migliore delle occasioni sembra manifestarsi dal match in casa di fronte ai propri tifosi. Gli ospiti toscani sono reduci da un momento di forma discreto: con il ritorno di Luca D’Angelo, infatti, i nerazzurri hanno messo insieme dei risultati utili che, però, non sono ancora bastati per uscire dal pantano dei bassifondi della cadetteria. Sono punti fondamentali quelli messi in palio in terra siciliana. Ecco le ultime news relative al match, con lee latv. Il momento del ...