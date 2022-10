Pagelle Torino - Juve | Vlahovic zampata vincente | McKennie al rallentatore

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ladiregala il derby allae risolve tanti problemi ad Allegri . I bianconeri tornano a vincere in campionato dopo gli schiaffi pesanti in Champions che hanno portato al ritiro. ...

La zampata di Vlahovic regala il derby alla Juve e risolve tanti problemi ad Allegri . I bianconeri tornano a vincere in campionato dopo gli schiaffi pesanti in Champions che hanno portato al ritiro. ...- Juventus, . Le: migliori e peggiori di Juventus -- Juventus, il tabellino del derby della Mole . I momenti chiave di- Juventus . Ilprova a fare la ...Milinkovic-Savic para quel che può, Ola Aina incerto. Danilo si conferma affidabile, Vlahovic pungente col goal della vittoria.Le pagelle di Torino-Juventus: tre parate sullo 0-0 del portiere serbo, quelle che tengono a galla i granata fino al guizzo di Vlahovic, Miranchuk non ai suoi livelli ...