Otranto | conoscete la Torre del Serpe? La leggenda della meravigliosa costruzione che affaccia sul mare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 15 ottobre 2022) Avete mai visto ladeldi? È unachesul. Ecco lasulle sue originiè una delle città più affascinantiPuglia. Situata in Salento, nella provincia di Lecce, è visitata ogni anno da migliaia di turisti per via delle sue meravigliose spiagge ma anche per il suo centro storico. Nel caratteristico centro storico di, si trovano numerosi monumenti e palazzi di grande interesse storico. Sulla costa, inoltre, ci sono ben cinque torri, erette per la difesa del territorio. Esse sono: laFiumicelli, laSanto Stefano, ladell'Orte, la...