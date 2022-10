Oroscopo Branko Sabato 15 Ottobre 2022 | Scorpione energico

Leggi su zon

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’diper oggi,15Ariete Avete degli obiettivi e dovreste perseguirli senza paura. L’entusiasmo non vi manca, siete ottimisti. Toro Chi vi sta attorno vi vuole bene ma voi non sempre accettate i consigli perché preferite fare di testa vostra. Gemelli Bene i nuovi rapporti, le nuove relazioni: le amicizie sono davvero importanti. Cancro Dovete allontanarvi dalla quotidianità di ogni giorno, in questoavete bisogno di evadere, di fare altro. Leone Chi vi circonda, anche non volendo, vi influenza e questo non sempre è un bene. Circondatevi delle persone che vi vogliono bene. Vergine Finalmente avete ritrovato la serenità di sempre, ma oggi dovrete perdonare qualcuno e andare avanti. Bilancia Dovete stare con gli altri, non ...