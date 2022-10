Ordinary Love | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 15 ottobre 2022): trama, cast e streaming delsu Rete 4è ilin onda questa sera, sabato 15 ottobre 2022, alle ore 21.20 su Rete 4. Una pellicola del 2019 diretta da Lisa Barros D’Sa e Glenn Leyburn. Una prima visione molto appassionante. Ma quale sono la trama, il cast e dove vedere in streaming? Ecco tutte le informazioni. Trama Joan e Tom sono sposati da molti anni. Oramai si capiscono al volo e non hanno bisogno di molte parole per capire quanto profondo sia il loro legame. La loro felicità, tuttavia, viene messa alla prova dalla scoperta di Joan di avere un cancro al seno. Mentre la donna si sottopone alle cure, la loro relazione è chiamata ad affrontare nuove sfide e a confrontarsi con la prospettiva che Joan ...

, con Liam Neeson, andrà in onda stasera alle 21:30 su Rete 4. Ecco qualche dettaglio su trama e ...Film Stasera in TV di Oggi Sabato 15 Ottobre 2022 . Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro:, Pane e tulipani, L'era glaciale 3, La leggenda degli uomini straordinari, Hangman - Il gioco dell'impiccato, L'Uomo di Neve, IT, La signora di Wall Street, Il Pentito, Decisione critica,...Ordinary love sarà trasmesso in prima serata da Rete 4. Tutto quello che c'è da sapere sul film: trama, cast e tutte le curiosità.Ordinary Love, con Liam Neeson, andrà in onda stasera alle 21:30 su Rete 4. Ecco qualche dettaglio su trama e cast ...