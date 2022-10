Nuove armi donate dagli Stati Uniti a Kiev | salgono a 18 | 2 miliardi di dollari gli aiuti all’Ucraina

(Di sabato 15 ottobre 2022) Roma, 15 ott – Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a radicalizzarsi sempre di più, ormai i rapporti sembrerebbero davvero irrecuperabili. È stato autorizzato il nuovo pacchetto diindal Pentagono pari a 725 milioni di, il quale include munizioni per i sistemi di artiglieria Himars a lungo raggio, comprensivi di 23 mila pezzi di artiglieria tra cui 500 pezzi di sistemi di precisione guidata. L’ammontare totale degliin munizioni econ cui glid’America hanno sostenutoe Zelensky, fin dal gennaio 2021, si aggira intorno a 18,2di. Anche la potente Arabia Saudita ha annunciatoumanitari per 400 milioni di ...

Vladimir Putin, le due figlie Maria e Katerina sanzionate dagli Usa: 'Nascondono i beni del padre' - guardaA KIEV - Il ministero della difesa di Kiev annuncia l'arrivo dei primi sistemi ......invio diper le truppe dell'Ucraina Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti inall'Ucraina da 725 milioni di dollari. Lo riferisce il Pentagono in una nota. Nelle...Nuovo pacchetto di aiuti in armi all’Ucraina da parte degli Stati Uniti da 725 milioni di dollari. A riferirlo in una nota il Pentagono. Nelle nuove forniture militari non ci sono i sistemi anti-missi ...In questa edizione: Centrodestra, tensione Meloni-Berlusconi. Fontana presidente, ora la squadra di governo. Missili su Zaporizhzhia, nuove armi dagli Usa. Turchia, esplosione in miniera: 28 vittime.