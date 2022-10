Nuova Ferrari 296 Gts | la prima a montare un motore centrale V6 ibrido Emozione a cielo aperto

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ecco la296 GTS: la spider del Cavallino Rampante evoluzione della berlinetta 296 GTB, launV6plug-in capace di trasmettere forti emozioni e un piacere di guida unico nel suo genere. La296 GTS, la seconda ibrida di Maranello dopo SF90 Stradale, è dotata di un tetto rigido retrattile (RHT) in alluminio che si apre e chiude in soli 14 secondi e fino ad una velocità di 45 km/h. Costo: 320mila euro, optionals esclusi L'articolo proviene da Firenze Post.

La296 GTS è la seconda declinazione, forse la più emozionante, dellagamma di Maranello spinta dal motore V6. A dire il vero una più emozionante c'è e non è la coupé in Assetto ...SassellaRegina Ris. 2016 AR. PE. PE. Valtellina Sup. Valgella V. Fracia 2018 Nino Negri Tre ... 2015Trento Extra Brut Re di Revì Ris. 2012 Revì Trento Extra Brut Rosé 2018 Maso Martis ...Mancano poche gare al ritiro di Sebastian Vettel, con il tedesco che appenderà il casco al chiodo al termine del Gran Premio di Abu Dhabi. Il tedesco ha vissuto gli ultimi due anni in Aston Martin, ap ...Ecco la nuova Ferrari 296 GTS: la spider del Cavallino Rampante evoluzione della berlinetta 296 GTB, la prima a montare un motore centrale V6 ibrido plug-in capace di trasmettere forti emozioni e un p ...