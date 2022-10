Novate e Paderno ricordano Don Giussani a 100 anni dalla nascita

(Di sabato 15 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Cinque serate traMilanese eDugnano per ricordare don Luigi, a 100. Un calendario ricco di appuntamenti per celebrare lo storico teologo, docente e fondatore di Comunione e Liberazione. Nato il 15 ottobre del 1922 a Desio. Don, al’appuntamento per i 100Una ricorrenza, quella dei ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Comune di Paderno Dugnano

... Lombardia P02 Se risiedi a: Arese Baranzate Bollate Bresso Cesate Cinisello Balsamo Cormano Cusano Milanino Garbagnate Milanese LainateMilaneseDugnano Pero Rho Senago Sesto San ...... Riccardo Olgiati Lombardia 1 - U06 (Sesto San Giovanni) Arese Baranzate Bollate Bresso Cesate Cinisello Balsamo Cormano Cusano Milanino Garbagnate Milanese LainateMilaneseDugnano ... Sostegno pagamento dell'affitto con reddito da pensione – Città di Paderno Dugnano Rho-Monza chiusa anche questo weekend per lavori. Il traffico sarà sospeso tra Paderno Dugnano a Baranzate in entrambe le direzioni ...Rho-Monza chiusa tra Paderno Dugnano a Baranzate in entrambe le direzioni per due fine settimana a partire dal 1 ottobre. Rho-Monza, giorni e orari di ...