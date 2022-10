Nord Stream | la Svezia blocca le indagini congiunte | un giallo che si complica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) Lalecon Germania e Danimarca sulle esplosioni del. Il governo svedese afferma che “la classificazione di sicurezza dell’indagine è troppo alta” per condividere il risultato con altri paesi. JUST IN – Sweden blocks joint investigation with Germany and Denmark intoexplosions. Sweden says the “safety classification of the investigation is too high” to share the result with other countries, Spiegel reports. — Disclose.tv (@disclosetv) October 14, 2022 A questo punto ildelle esplosioni legate alsiulteriormente con lache pone questa condizione: forse per accelerare il suo ...