NonSonoRicattabile | per i social Giorgia Meloni batte Silvio Berlusconi

(Di sabato 15 ottobre 2022) La spaccatura nel centrodestra è scritta sull'appunto del leader di Forza Italia sulla futura premier: «Comportamento arrogante, offensivo, nessuna disponibilità al cambiamento, è una con cui non si può andare d’accordo». La replica dimette ancora più in difficoltà: «Io non sono ricattabile». La strada per il governo sembra sempre più in salita