“Non arretrerà | tutti si dovranno adeguare” Meloni punta i piedi | vicolo cieco per Berlusconi

Leggi su iltempo

(Di sabato 15 ottobre 2022) Nel centrodestra non c'è un piano B: bisogna riportare il sereno tra Giorgiae Silvio. Se per il Senato è stato trovato un escamotage per far eleggere Ignazio La Russa, nessuna forza della coalizione ha in programma scenari alternativi al governo che si sta per formare. Le urne hanno regalato un Parlamento con rapporti di forza tali che, scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera, “sarà impedita qualsiasi futura alchimia di Palazzo, anticipando di fatto la sorte di una legislatura che si esaurirà nel progetto a cui sta lavorando”. Non ci sono alternative, una conseguenza che può anche regalare stabilità ad un Paese alle prese con frequenti ribaltoni al potere.none continuerà ad esercitare la propria egemonia sulla coalizione. ...