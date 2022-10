Globalist.it

Ma sarà utile arrivare "fino anche ad una stufa a gpl per scaldarsi" aggiunge il presidente dienergia. In ogni caso, per Tabarelli la parola chiave è "razionamento", perché "in alcuni giorni ...Ma sarà utile arrivare "fino anche ad una stufa a gpl per scaldarsi", conclude il presidente dienergia. Secondo Tabarelli a fine gennaio "avremo delle difficoltà a trovare il gas. E poi a ... Nomisma: “Prepariamoci ai razionamenti, compriamo i generatori” In occasione di un convegno promosso a Bologna da Ascom, Abiconf e UnoEnergy sharing solutions per approfondire il tema dell’impatto dei costi energetici sui condomini, il presidente di Nomisma Energi ...