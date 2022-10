Nega concerto ai russi | ucciso direttore d' orchestra a Kherson Missili su Kiev | danni alla rete elettrica

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ildella Filarmonica diYuriy Kerpatenko è statodall'esercito russo nella sua abitazione per essersi rifiutato di esibirsi in unorganizzato dalle forze di ...

Il direttore della Filarmonica di Kherson Yuriy Kerpatenko è stato ucciso dall'esercito russo nella sua abitazione per essersi rifiutato di esibirsi in unorganizzato dalle forze di occupazione. Lo scrive il Ministero della Cultura ucraino su Facebook, ripreso dai media del Paese. "Si è saputo del brutale omicidio del direttore del Kherson ...Il direttore della Filarmonica di Kherson Yuriy Kerpatenko è stato ucciso dall'esercito russo nella sua abitazione per essersi rifiutato di esibirsi in unorganizzato dalle forze di occupazione. Lo scrive il Ministero della Cultura ucraino su Facebook, ripreso dai media del Paese. "Si è saputo del brutale omicidio del direttore del Kherson ...