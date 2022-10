Napoli | il volo delle Frecce Tricolori video per le celebrazioni dei 150 anni del Corpo degli Alpini

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 15 ottobre 2022) Le Truppe Alpine dell’Esercito hanno compiuto oggi 150di vita al servizio del Paese e della comunità, celebrando l’versario nel cuore didove il 15 ottobre del 1872 Re Vittorio Emanuele II firmò il decreto 1.056, che costituì le prime quindici compagnie alpine. Da allora i soldati di montagna italiani, destinati alla difesaAlpi, crebbero rapidamente in numero e furono organizzati in battaglioni e reggimenti che – lungo un secolo e mezzo – avrebbero partecipato in prima linea a tutte le principali campagne militari, oltre che alle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali. Le polemiche dell’anno scorso sulle molestie sono solo un ricordo… Lehanno celebrato i 150...