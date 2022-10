Napoli | Gazzetta | “Periodo d’oro | ma anche duro per gli azzurri”

Leggi su seriea24

(Di sabato 15 ottobre 2022)- Come riporta laad oggi ildeve davvero tenere botta sulle prime difficoltà stagionali ad oggi. “Trasferte dure Tornando alle vicende di casa nostra nel calendario spiccano le due trasferte: all’Olimpico contro la Roma e a Bergamo con l’Atalanta. Due veri e propri scontri diretti che daranno ulteriore forma alla classifica nelle prime posizioni. Nello stesso mese di ottobre dell’anno scorso, la squadra di Mourinho fu la prima a far “inceppare” l’attacco azzurro, costringendolo allo 0-0 dopo 8 vittorie consecutive. Dunque al di là delle assenze importanti (Dybala e Anguissa per l’appunto) il portoghese sa tatticamente come frenare le esuberanze offensive delle squadre di Spalletti. E poi a novembre ecco Bergamo, con un’Atalanta che oggi ha soli due punti in meno della capolista e con ...