Napoli - Bologna | Spalletti | ' Gara insidiosa | ma abbiamo qualità ed entusiasmo'

Il tecnico toscano alla vigilia della sfida contro i rossoblù: 'Arnautovic non ci sarà, ma occhio al resto del loro ... Napoli-Bologna, le probabili formazioni Le parole di Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza in vista della prossima sfida di Serie A tra Napoli e Bologna.Il Napoli ospiterà il Bologna allo stadio Maradona. Spalletti è al lavoro per studiare le scelte migliori per la sua formazione.