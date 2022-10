Firenze Post

Intrattiene la serata ilNICOLA AGUS, accompagnato dalla voce narrante di DANIELA DEIDDA. ... PROGRAMMA RELIGIOSO IN ONORE DI SANT'AMATORE VESCOVO EGesico: 8 - 14 - 15 - 16 e 17 ...... in Inghilterra con Preston, in Olanda con Sweelinck, ancora Inghilterra con Byrd,di ... Giorgiodi Bagnolo del Salento, all'organo di anonimo pugliese del sec. XVIII: interpreti ... Musicista martire: ucciso dai russi il direttore della Filarmonica di Kherson per aver negato un concerto ai soldati di Mosca E' un musicista martire, il direttore della Filarmonica di Kherson, Yuriy Kerpatenko: è stato ucciso dall'esercito russo nella sua abitazione per essersi rifiutato di esibirsi in un concerto organizza ...E' un musicista martire, il direttore della Filarmonica di Kherson, Yuriy Kerpatenko: è stato ucciso dall'esercito russo nella sua abitazione per essersi rifiutato di esibirsi in un concerto organizza ...