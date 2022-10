Motomondiale | Gp Australia | Martin in pole davanti a Marquez e Bagnaia

(Di sabato 15 ottobre 2022) Phillip Island, 15 ott. -(Adnkronos) - Jorgeconquista ladel Gp d'. Lo spagnolo della Ducati firma anche il nuovo record del circuito di Phillip Island in 1:27.767 precedendo di soli 13 millesimi il connazionale della Honda Marce di poco meno di due decimi il compagno di marca Francesco 'Pecco'(3°). In seconda fila gli altri contendenti al titolo: 4° lo spagnolo dell'Aprilia Aleix Espargaró, 5° il francese della Yamaha Fabio Quartararo. Enea Bastianini scatterà dalla 15/a casella con la Ducati, dopo essere stato ostacolato dalla Ktm Miguel Oliveira nel Q1.

