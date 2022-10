MotoGP | Luigi Dall’Igna | “La prima fila di Bagnaia era l’obiettivo Marquez? Bene | è davanti a Quartararo”

(Di sabato 15 ottobre 2022) Sono andate in archivio le qualifiche del GP d’Australia, terzultimo round del Mondiale 2022 di. Sulla pista di Phillip Island Ducati ha portato a casa un’altra pole-position e a firmarla è stato lo spagnolo Jorge Martin. L’iberico del Team Pramac ha fermato i cronometri sul sensazionale 1:27.767 a precedere un sempre più pimpante Marc(Honda) di appena 13 millesimi e Francesco(Ducati ufficiale) di 0.186. Ai fini della lotta iridata positiva ladi Pecco, rispetto alla seconda di Fabio. Il francese, leader del campionato, ha ottenuto il quinto tempo a 0.206 dal vertice, faticando come sempre nel time-attack con la Yamaha. Il Diablo, infatti, è stato preceduto anche dall’Aprilia di Aleix Espargaró, terzo della graduatoria generale. A valutare ...

