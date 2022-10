MotoGp Australia 2022 | Martin in pole davanti a Marquez e Bagnaia

Con un campionato così serrato ogni posizione in griglia di partenza può fare la differenza. Lo sa bene Pecco Bagnaia , che nel Gran Premio d'in programma a Phillip Island scatterà dalla prima fila, terzo, davanti ai suoi principali rivali per il titolo mondiale Aleix Espargaró e Fabio Quartararo . Ma avrebbe potuto chiudere le ...Gara domenica alle 5 su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW HIGHLIGHTS - GRIGLIA ... Ecco cosa è successo durante le qualifiche innella ricostruzione qui di seguito BAGNAIA ...(Adnkronos) – Jorge Martin conquista la pole del Gp d’Australia 2022. In MotoGp lo spagnolo della Ducati firma anche il nuovo record del circuito di Phillip Island in 1:27.767 precedendo di soli 13 mi ...Phillip Island, 15 ott. - (Adnkronos) – “Sono contento di quello che abbiamo fatto, recuperare 89 punti è stata un’impresa, ho fatto un passo in avanti mentalmente. Siamo in lotta per il titolo. Ho va ...