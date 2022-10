Monza | Caldirola | «Empoli squadra forte | speriamo di fare risultato»

Le parole diprima del calcio d'inizio diEmpoli: "In una società come questa gli acquisti sono tanti, cerco di dare il mio contributo" Luca, difensore del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Empoli. Di seguito le sue parole "In una società come questa gli acquisti sono tanti, cerco di ...(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì,; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer. Allenatore: Palladino. ARBITRO: Rapuano di Rimini. ...Lunedì sera alle 21:30 l’appuntamento in tv con Unica Calcio Monza sul canale 75 del digitale terrestre e in diretta sulla pagina Facebook dell’emittente con il nostro direttore Stefano Peduzzi ...We and our partners store and/or access information on a device, such as unique IDs in cookies to process personal data. You may accept or manage your choices by clicking below, including your right t ...