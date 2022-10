Mondiali volley femminile | Usa ko 3-0 | bronzo per le azzurre

(Di sabato 15 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’Italia vince la medaglia diai campionati del mondo di pallavolo. Alla Omnisport Arena di Apeldoorn lesconfiggono nella finalina gli Stati Uniti, oro ai Giochi di Tokyo, con il punteggio di 3-0 con parziali di 25-20, 25-15, 27-25. Alle 20 la finale per l’oro tra le campionesse in carica della Serbia e il Brasile. L'articolo proviene da Italia Sera.

