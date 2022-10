Mondiale | l' Italia è di bronzo | Stati Uniti sconfitti 3 - 0

Difenderò il titolo un paio di volte e poi lavorerò tanto per arrivare al sogno". Intanto, il brianzolo si è preso l'Europeo, che nella categoria dei gallo mancava all'da 15 anni, dai ...Terza medagliaper l': dopo l'oro del 2002, l'argento nel 2018 questo bronzo. Le azzurre sono l'unica Nazionale che negli ultimi 8 anni sono sempre riuscite a rimanere fra i primi quattro del mondo, ...Dall'altra parte della rete ci sarà la formazione a stelle e strisce della leggenda Karch Kiraly, reduce dalla sconfitta in quattro set contro le Campionesse del Mondo uscenti della Serbia. Chi si agg ...Santagostino, nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, a Roma arriva il camper della salute : dall 11 al 15 ottobre un ricco calendario di appuntamenti in giro per la città e ...