Mondiale di pallavolo | sfuma il sogno mondiale dell' Italia | ko con il Brasile

L'Italia si ferma a un passo dalla finale neldifemminile, bocciata da quel Brasile che era stata nel corso dell'intero torneo l'unica squadra capace di metterla sotto. Sfuma così per le azzurre il sogno di andare ad ...Reduce dal ko in semifinale con il Brasile, la Nazionale azzurra ha comunque la chance di conquistare il primo bronzodella sua ...Le verdeoro si sono imposte per 3-0. Sfuma per le azzurre il sogno di andare ad affrontare la Serbia L'Italia si ferma a un passo dalla finale nel mondiale di pallavolo femminile, bocciata da quel Bra ...(Carlo Lisi per il Corriere dello Sport) Le azzurre non sono riuscite ad arrivare nella finale per il titolo Mondiale, ma l’Italia è egualmente presente. A sfidare il Brasile ed a cercare di mantenere ...