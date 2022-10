Minacce Br a La Russa sulla serranda della sezione di FdI Meloni | “Frutto del clima d’odio”

Infine, l'elezione di Fontana lo dimostra, ma anche il voto di Berlusconi e della Casellati a La, che il centrodestra è una scelta e una necessità'. Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'...'Esprimo solidarietà al Presidente del Senato Ignazio La, bersaglio difirmate con la Stella a cinque punte delle Br sulla sede di Fratelli d'Italia nel quartiere romano della Garbatella frequentato da Giorgia Meloni'. Così il deputato di ...Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Le gravi minacce rivolte al Presidente La Russa ed apparse sulla sede romana di FdI alla Garbatella sono molto preoccupanti e non vanno in alcun modo sottovalutate". Così..Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Le minacce, la Stella a cinque punte e gli insulti contro la seconda carica dello Stato non possono passare sotto silenzio. Possibile che a sinistra nessuno abbia qualcosa ...