Milano wine week 2022 | appuntamenti del secondo weekend

Leggi su italiasera

(Di sabato 15 ottobre 2022) (Adnkronos) – Proseguono glidella quinta edizione della, il più grande evento non-fieristico d’Italia dedicato alla promozione, al racconto e all’esperienza del vino. Per ilovers ilend in città si preannuncia ricco di iniziative, tra eventi, degustazioni e workshop, disseminati per la città. Di seguito alcuniin programma per oggi, sabato 15 ottobre, e domani, domenica 16 ottobre. VINI BUONI D’ITALIA Banco d’assaggio Sabato 15 e domenica 16 ore 12:00/21:00 – Palazzo Bovara (sala colonne) Un’esperienza di degustazione esclusiva nelle splendide sale di Palazzo Bovara con la formula del banco d’assaggio che permetterà di scoprire oltre 200 etichette selezionate dalla Guida Vini Buoni d’Italia in occasione ...