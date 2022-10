Milano | fermato per la terza volta in 3 giorni un rapinatore di 12 anni | gli ultimi furti davanti alla Stazione Centrale

(Di sabato 15 ottobre 2022) Aun 12enne è statodai carabinieri con l’accusa di rapina. È lasolo neglitre. Il minore, di origine marocchine, non è imputabile e dopo essere stato segnalato all’autorità giudiziaria è stato più volte affidato a una comunità per minori, da cui però continua a scappare. Nella notte tra il 14 e il 15 ottobre è stato bloccato dai militari in piazza Duca d’Aosta,, dopo aver derubato due turisti giapponesi di una valigia lasciata per pochi attimi incustodita. In pochi minuti i carabinieri hanno trovato il 12enne che aveva ancora con sé una telecamera che era contenuta nella valigia – che non è stata trovata – oltre a un cellulare e a una carta di ...

