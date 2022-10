Adnkronos

Protesta con scritta 'Io sono Gerardo' (nome bidello) In solidarietà al bidello, i ragazzi hanno poi dato vita ad unper i corridoi mostrando sul petto post - it con la scritta 'io sono ...... il 12 aprile 1973 è in piazza - insieme al fratello Romano e a Stabilini - in quello che sarà definito il "giovedì nero" di. Ha 25 anni, organizza unnon autorizzato che finisce con l'... Milano, corteo per la pace a Milano: "Stop armi e fuori da Nato" I posti della Sala Cattaneo sono stati riempiti tutti, una cinquantina di persone che non sono riuscite ad entrare ha atteso fuori con rappresentanti di ...Francesco De Maria Come ricorda Flavio Cotti, questo grande uomo politico Arminio Sciolli Flavio Cotti era amico di mio padre Dino dal Papio. Avevano giocato assieme al fotbal. Poi attorno al 1980 qu ...