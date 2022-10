Mia Kombucha | la bevanda millenaria che arriva da una startup italiana

(Di sabato 15 ottobre 2022) A Induno Olona sta per essere inaugurato il più grande stabilimento italiano di, unaprobiotica a base di tè fermentato che sta avendo successo in tutto il mondo

la Repubblica

Si chiamaed è una bevanda millenaria che si produce a Induno Olona, un piccolo comune del varesotto per altro sede dello storico Birrificio Angelo Poretti. Il progetto si deve alla startup, ...... spezie, estratti di frutta e verdura fresca di stagione, bevande fermentate come il, che ... Laidea è di farmi conoscere per poi aprire un locale tutto mio'. Prima della pandemia era un ... Mia Kombucha, la bevanda millenaria arriva da una startup italiana A Induno Olona sta per essere inaugurato il più grande stabilimento italiano di kombucha, una bevanda probiotica a base di tè fermentato che sta ...«Io e i miei fratelli amiamo sperimentare. Trento ha bisogno di novità» Più che polenta con il gulasch, nel menu è facile trovare il salmone ...