Meteo | weekend con l’anticiclone | ma non sarà soleggiato ovunque I dettagli

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 15 ottobre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Dopo l’intensa fase di tempo perturbato che ha caratterizzato l’evoluzione degli ultimi giorni, la circolazione atmosferica cambia caratteristiche per la rimonta sul Mediterraneo centrale di un campo anticiclonico di matrice sub tropicale. Nontuttavia la rimonta africana che avremmo avuto se fossimo stati nel periodo estivo, soprattutto a causa di un flusso umido e instabile atlantico che agisce non molto lontano da noi. Per di più una depressione sull’Africa nord occidentale continuerà a inviare addensamenti irregolari sul Mediterraneo. La conseguenzaun tempo sicuramente più stabile con il sole che prevarrà sulle nubi ma avremo delle situazioni in cui cinuvolosità irregolare anche compatta e non mancherà persino qualche isolata pioggia o pioviggine. Le zone più ...